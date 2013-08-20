مسئول أممى: نستهدف إيصال المساعدات لثلاثة ملايين شخص فى جوبا

قال توبى لانزر منسق الشئون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان إن وكالة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية تستهدف إيصال المساعدات إلى حوالى 3 ملايين شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية بنهاية هذا العام.

وأوضح لانزر، فى تصريحات صحفية، أن وكالة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية توفر الغذاء للمحتاجين والفارين من الاضطرابات وأعمال العنف فى ولاية جونقلى.

وقال إن جنوب السودان يوجد بها أكبر عمليات إنسانية بفضل المساعدات الكبرى التى يقدمها المانحون ويقدر عدد العاملين فى المجال الإنسانى بجنوب السودان بحوالى 17 ألف شخص.

وأشار إلى أن أعداد من يحتاجون للمساعدات الإنسانية فى الولايات العشر بجنوب السودان يتجاوز المليون شخص وسنصل إلى 3 ملايين شخص بحلول نهاية العام الجارى، مضيفا أن المساعدات تشمل تقديم الغذاء وتوفير المأوى والعلاج.