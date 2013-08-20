القبض على فرنسى بالإسكندرية وبحوزته كاميرا متطورة

ألقت قوات قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية القبض على شخص فرنسى الجنسية وبحوزته كاميرا فيديو متطورة ومعدات لقياس شدة الإضاءة ولا يحمل باسبور لإثبات هويته، وذلك فى نطاق ساحة مسجد القائد إبراهيم، وقال المتهم أثناء القبض عليه أنه فى زيارة لمصر منذ 3 أيام فقط، وأكد أنه كان فى زيارة لدولة الجزائر قبل حضورة إلى مصر وأستغرقت 10 أيام، وتم إقتياده إلى قسم الأمن بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية لإحالته إلى الجهات المختصة للإستعلام عنه.

> كان ذلك خلال الدورية التى قامت بها قيادة المنطقة الشمالية العسكرية على طريق الكورنيش للإستعداد لفرض حظر التجول فى تمام الساعة السادسة مساء أمس، والتى تمركزت فى منطقة الشاطبى وأسفرت على القبض عن أحد الأفراد وبحوزته طبنجه صوت وسيارة مليئة بالخمور، كما تم تفتيش السيارات سواء كانت خاصة أو أجرة أو حتى سيارات إسعاف لا تحمل مرضى، للتأكد من عدم وجود عناصر إرهابية، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لكسر حظر التجول.

> يذكر أن حظر التجول بالإسكندرية يتم تنفيذه فى الشوارع الرئيسية والفرعية، ومن الملاحظ ألتزام المواطنين بمواعيد الحظر.