القبول بصناعي حوطة بني تميم حتى 28 الجاري

تركي الفضلي (الرياض)

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة حوطة بني تميم عن استمرار قبول طلبات المتقدمين لبرامج الدبلوم الثانوي الصناعي المطور للعام 1434/1435هـ، وبالإمكان التقديم عن طريق مراجعة المعهد لدى قسم القبول والتسجيل أو عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (www.tiny.cc/hotah) ويستمر القبول حتى تاريخ 28/10/1434هـ.وأوضح مدير المعهد منصور بن فهد الحقباني أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حرصت على إيجاد مسارات جديدة لاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين ممن أكملوا الصف الأول الثانوي أو الثاني الثانوي وتطوير برنامج حاملي الكفاءة المتوسطة كما أن هناك برامج للمتقدمين الذين لم يكملوا المرحلة المتوسطة، كما أشارالحقباني إلى أن مدة التدريب هي خمسة فصول دراسية لحملة شهادة الأول والثاني الثانوي وسبعة فصول دراسية لحملة الكفاءة المتوسطة يتخللها التدريب الميداني وتصرف مكافأة شهرية للمتدرب وقدرها (800) ريال ويحصل بعدها المتخرج على شهادة دبلوم المعهد الثانوي المطور أو دبلوم معهد العمارة والتشييد الثانوي المطور.