براءة اختراع أمريكية لجامعة الملك سعود

خالد العصيمي (الدوادمي)

حصلت جامعة الملك سعود على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي بعنوان «نظم وطرق لجمع سائل النخاع»، توصل إليها المخترع الدكتور عبدالله بن خالد الرشيد، استشاري المخ والأعصاب، وأحد خريجي جامعة الملك سعود.وذكر الدكتور خالد بن سعد الصالح المشرف على برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية، بأن الاختراع عبارة عن أنبوب طبي جديد لجمع سائل النخاع يساعد المختبر على تشخيص وتحديد النزيف إذا كان مصدره الدماغ أم أنه نزيف عرضي مصدره أنسجة الظهر. وتكمن أهمية الاختراع في الحاجة الماسة لتشخيص نزيف الدماغ بأنواعه بشكل سريع لكي لا تحدث عواقب وخيمة تؤدي في الغالب للوفاة. ويساهم التشخيص المبكر وبشكل صحيح في العلاج السريع وأحيانا في التدخل الجراحي الفعال، إذ إنه حتى الأشعة المقطعية قد لا توضح النزيف المبكر وربما يتم تشخيص المرض وبشكل خاطئ على أنه شقيقة أو غيره. وتكمن الخطوة الابتكارية في هذا الاختراع في سهولة الاستخدام من دون إطالة في إجراء سحب سائل النخاع من الظهر.يشار إلى أنه تم تصميم وقولبة الاختراع في معامل الجامعة كما تم إنتاج عينات تجريبية حيث يمر الاختراع الآن بمراحل التجارب الضرورية للحصول على تصريح باستخدامه من قبل هيئات الغذاء والدواء في الدول التي سيتم تسويقه فيها.