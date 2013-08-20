أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

براءة اختراع أمريكية لجامعة الملك سعود

Google+ Print
براءة اختراع أمريكية لجامعة الملك سعود براءة اختراع أمريكية لجامعة الملك سعود

 خالد العصيمي (الدوادمي)

حصلت جامعة الملك سعود على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي بعنوان «نظم وطرق لجمع سائل النخاع»، توصل إليها المخترع الدكتور عبدالله بن خالد الرشيد، استشاري المخ والأعصاب، وأحد خريجي جامعة الملك سعود.وذكر الدكتور خالد بن سعد الصالح المشرف على برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية، بأن الاختراع عبارة عن أنبوب طبي جديد لجمع سائل النخاع يساعد المختبر على تشخيص وتحديد النزيف إذا كان مصدره الدماغ أم أنه نزيف عرضي مصدره أنسجة الظهر. وتكمن أهمية الاختراع في الحاجة الماسة لتشخيص نزيف الدماغ بأنواعه بشكل سريع لكي لا تحدث عواقب وخيمة تؤدي في الغالب للوفاة. ويساهم التشخيص المبكر وبشكل صحيح في العلاج السريع وأحيانا في التدخل الجراحي الفعال، إذ إنه حتى الأشعة المقطعية قد لا توضح النزيف المبكر وربما يتم تشخيص المرض وبشكل خاطئ على أنه شقيقة أو غيره. وتكمن الخطوة الابتكارية في هذا الاختراع في سهولة الاستخدام من دون إطالة في إجراء سحب سائل النخاع من الظهر.يشار إلى أنه تم تصميم وقولبة الاختراع في معامل الجامعة كما تم إنتاج عينات تجريبية حيث يمر الاختراع الآن بمراحل التجارب الضرورية للحصول على تصريح باستخدامه من قبل هيئات الغذاء والدواء في الدول التي سيتم تسويقه فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية