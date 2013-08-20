القبول بدبلومات تربية الدوادمي حتى 25 الجاري

خالد العصيمي (الدوادمي)

أعلنت كلية التربية بالدوادمي عن بدء التسجيل والقبول في برنامج الدبلومات التربوية للعام الجامعي 1434/1435هـ في تخصصات دبلوم توجيه وإرشاد طلابي، ودبلوم قياس وتقويم، ودبلوم عام في التربية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 25/10/1434هـ عن طريق الكليات مباشرة (كلية التربية شطر البنين للمتقدمين، وكلية التربية شطر البنات للمتقدمات).وقد اشترطت كلية التربية على المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد، وإحضار أصل شهادة البكالوريوس + صورتين منها، وإحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدمين وصورة من دفتر العائلة للمتقدمات، وإحضار صورة مصدقة من السجل الأكاديمي، وبالنسبة للدبلوم العام في التربية يشترط بكالوريوس غير تربوي، ومدة الدراسة بهذا البرنامج سنة واحدة فقط (فصلين دراسيين)، والحضور لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع في كل تخصص.