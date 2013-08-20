شباب المقاهي يقبلون على «مقهى الروح»

عبدالله الغامدي (الرياض)

ينفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض مشروع مقهى الروح حيث يعتمد المشروع بشكل أساسي على إيصال المواد التوعوية للشباب بأسلوب جذاب باستخدام طاولات للتوزيع يقف عليها أعضاء مؤهلون من فريق العمل.وانطلق مشروع مقهى الروح في شهر رمضان لعام 1432هـ ببداية تجريبية كمشروع رمضاني فقط ولكن بعد النجاح الباهر والقبول الواسع من الشباب للفكرة وإقبالهم الكثيف للحصول على المواد التوعوية تم تغيير الخطة ليكون المشروع مستمرا طوال العام حيث يتم توزيع أكثر من 10 آلاف مادة توعوية شهريا.ويعتمد المشروع على الأسلوب في فن التعامل مع الشباب حيث يمر كل عضو من أعضاء الفريق بعدد من الدورات التأهيلية التي تمكنه من التعامل مع الشباب بمختلف توجهاتهم بما يعكس إحدى الصور الحقيقية للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وتم التركيز على مقاهي الشيشة لأنها تعج بأعداد كبيرة من الشباب الذين يحملون في قلوبهم حبا للخير ولكن يحتاجون إلى من يتفهم مشكلاتهم واحتياجاتهم ويوجههم بأسلوب لين وحكيم.ويحرص فريق العمل بمقهى الروح على استقطاب المتطوعين للعمل في هذا المشروع وعلى الراغبين في الانضمام للفريق زيارة مقر مكتب الدعوة والارشاد بشمال الرياض.