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القبض علي مرشد الإخوان محمد بديع بمحيط رابعة العدوية

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القبض علي مرشد الإخوان محمد بديع بمحيط رابعة العدوية القبض علي مرشد الإخوان محمد بديع بمحيط رابعة العدوية

كشفت مصادر أمنية عن أن  قوات الأمن ألقت القبض _ منذ قليل_على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، داخل شقة سكنية في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر في القاهرة، وأنه لم يغادر المنطقة منذ بداية الاعتصام.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه وردت معلومات لأجهزة الأمن من شهود عيان، أكدوا رؤيتهم للمرشد في تلك الشقة، وتم إخطار اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، وتم الاتفاق مع قوات الأمن المركزي ومداهمة الشقة التي تم الإبلاغ عنها وتم ضبطه، دون مقاومة.

وأوضح أنه تم نقل “بديع” إلي مكان غير معلوم ومن المقرر احالته للنيابة والتحقيق معه في التهم الموجهه إليه.

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