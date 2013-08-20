تحطم قاذفة أميركية من طراز "بي-1بي" في مونتانا دون ضحايا

كتب : أ ف ب منذ 33 دقيقة

تحطمت قاذفة أمريكية، أمس، بالقرب من بروادوس "مونتانا"، خلال طلعة تدريبية ولكن دون ضحايا، وقد نجح أعضاء طاقمها الأربعة في القفز بالمظلة، حسب ما أعلن سلاح الجو الأمريكي.

وقال قائد الكتيبة 28 الكولونيل كيفن كينيدي في بيان "نعمل بجهد للتأكد من سلامة أعضاء الطاقم وأرسلنا إسعافات أولية إلى مكان تحطم الطائرة"، مشيرا إلى وجود "بعض الجروح بين طياري القاذفة وبين ضابطي تسلح كانوا على متن الطائرة".

وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدة إيلسورث في داكوتا الجنوبية، حيث تتمركز 28 قاذفة من هذا النوع، وقد فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.