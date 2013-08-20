أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

تحطم قاذفة أميركية من طراز "بي-1بي" في مونتانا دون ضحايا

Google+ Print
تحطم قاذفة أميركية من طراز "بي-1بي" في مونتانا دون ضحايا تحطم قاذفة أميركية من طراز "بي-1بي" في مونتانا دون ضحايا

كتب : أ ف ب منذ 33 دقيقة

تحطمت قاذفة أمريكية، أمس، بالقرب من بروادوس "مونتانا"، خلال طلعة تدريبية ولكن دون ضحايا، وقد نجح أعضاء طاقمها الأربعة في القفز بالمظلة، حسب ما أعلن سلاح الجو الأمريكي.

وقال قائد الكتيبة 28 الكولونيل كيفن كينيدي في بيان "نعمل بجهد للتأكد من سلامة أعضاء الطاقم وأرسلنا إسعافات أولية إلى مكان تحطم الطائرة"، مشيرا إلى وجود "بعض الجروح بين طياري القاذفة وبين ضابطي تسلح كانوا على متن الطائرة".

وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدة إيلسورث في داكوتا الجنوبية، حيث تتمركز 28 قاذفة من هذا النوع، وقد فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده

قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده

قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت

قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية