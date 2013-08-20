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الرئاسة تعلن الحداد على شهداء رفح ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم

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الرئاسة تعلن الحداد على شهداء رفح ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الرئاسة تعلن الحداد على شهداء رفح ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم

صرح أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية مساء اليوم بأن الرئاسة تنعي شهداء رفح وتعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الاثنين.

يذكر أن أعداد الشهداء في الحادث الذي وقع صباح اليوم الاتنين على طريق “العريش – رفح ” 25 شهيدا، منهم 21 من أبناء مراكز محافظة المنوفية .

وهم موزعون كالآتي، 2 من مركز قويسنا، وواحد من مركزبركة السبع، إضافة إلى 3 من مركز وقسم الباجور وكذلك 4 من مركز الشهداء و2 من مركز أشمون و4 من مركز وقسم أشمون وواحد من مدينة السادات و4 من قسم ومركز شرطة شبين الكوم.

وكانت مجموعة من العناصر المسلحة المنتمية إلى الجماعات التكفيرية قد استهدفت صباح أمس الإثنين مجندين الأمن المركزي تابعين لقطاع الأحراش للأمن المركزي، وقامت بإخراجهم من السيارات التي كانوا يستقلونها عند منطقة المظلة برفح، وقامت بإطلاق النار عليهم بالأسلحة الآلية .

أ ش أ

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