منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان تطالب وزير التعليم بحظر "معلمى الإخوان"

أطلقت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان حملة من خلال وسائل الإعلام تناشد فيها الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، باستبعاد معلمى الجماعات الإسلامية المتطرفة ذات الأفكار المتشددة، والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من دخول الفصول بالمدارس وتحويلهم إلى أعمال إدارية.

وقال فايق فهيم أحد أعضاء المنظمة إن الهدف من هذه الحملة هو الخوف على الطلاب من بث الأفكار المتشددة وغير الأخلاقية التى تتبعها جماعة الإخوان المسلمين داخل المدارس، وخصوصا بعد الأحداث التى شهدتها إحدى المدارس بمحافظة الأقصر خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين من قيام بعض المعلمين بقص شعر إحدى الطالبات لرفضها ارتداء الحجاب.

وأضاف أن هذا الأمر لا يعتبر بمثابة إقصاء للمعلمين بل يهدف لبث الأمن والأمان فى قلوب الطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى أنه فى حالة الاستجابة لمطالب المنظمة من قبل وزير التربية والتعليم سوف يتم إرسال وفد لمقابلته.