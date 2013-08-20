ما هى مراحل تطور طفلك فى النمو والحركات؟

يوضح دكتور عماد شكرى، استشارى أمراض الأطفال، أن الطفل يمر بعدد من المراحل بداية من الشهر الأول حتى الثانى عشر التى يمكن من خلالها مراقبة الأم لنمو طفلها، إن كان طبيعيا أم لا، ففى الشهر الأول إذا لم تسند الرأس، فإنها تتأرجح للأمام أو الخلف، وعادة ما يحافظ على يديه منقبضتين، وفى الشهر الثانى عند وضعه على بطنه يحافظ على رأسه فى وضع الوسط، وفى الشهر الثالث عندما يرقد على ظهره يرفع رأسه بسهولة، ويحرك كلا من ذراعه اليمنى ورجله اليمنى معا، وتظل الأيدى مفتوحة لفترات طويلة، بعدما كانت منقبضة، ويبدأ بضرب يده على الأشياء، ويبدأ التعرف على أفراد عائلته، وفى الشهر الرابع يجلس بالمساعدة من 10 إلى 5 دقائق، ويستطيع أن يحافظ فى يده على أشياء متوسطة الحجم كالعروسة مثلا، ويحاول أن يصل للأشياء البعيدة عنه.

يضيف د. عماد شكرى: فى الشهر الخامس إذا وضع على ظهره يجذب قدميه نحو فمه، ويمص أصابع القدم، ويقبض بيده على الأشياء، وهو فى الوضع الجالس، وفى الشهر السادس يحرك رأسه بشكل تلقائى، ويبتسم لصورته فى المرآة، ويقلد الآخرين فى إخراج اللسان، وفى الشهر السابع يتحرك للأمام، ويمكن أن يحبو، ويجلس بقليل من المساعدة، وفى الشهر الثامن يمسك الأثاث من حوله، ويتمكن من الحبو بيد واحدة، ويجلس بثبات لدقائق، ويستجيب للأصوات غير المألوفة كالتليفون ومكنسة التنظيف، وفى الشهر التاسع يستطيع أن يقف بمفرده لوقت قصير، وفى الشهر العاشر يزحف فى خط مستقيم على يديه ورجليه، ويدفع الأشياء بباطن الكف، وفى الشهر الحادى عشر يحاول الصعود إلى أعلى، ويحاول جذب الملعقة نحو فمه، وفى الشهر الثانى عشر يمشى، ولكنه يفضل الزحف ويتسلق على الكرسى، ويضم الإبهام مع السبابة.