أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ما هى مراحل تطور طفلك فى النمو والحركات؟

Google+ Print
ما هى مراحل تطور طفلك فى النمو والحركات؟ ما هى مراحل تطور طفلك فى النمو والحركات؟

يوضح دكتور عماد شكرى، استشارى أمراض الأطفال، أن الطفل يمر بعدد من المراحل بداية من الشهر الأول حتى الثانى عشر التى يمكن من خلالها مراقبة الأم لنمو طفلها، إن كان طبيعيا أم لا، ففى الشهر الأول إذا لم تسند الرأس، فإنها تتأرجح للأمام أو الخلف، وعادة ما يحافظ على يديه منقبضتين، وفى الشهر الثانى عند وضعه على بطنه يحافظ على رأسه فى وضع الوسط، وفى الشهر الثالث عندما يرقد على ظهره يرفع رأسه بسهولة، ويحرك كلا من ذراعه اليمنى ورجله اليمنى معا، وتظل الأيدى مفتوحة لفترات طويلة، بعدما كانت منقبضة، ويبدأ بضرب يده على الأشياء، ويبدأ التعرف على أفراد عائلته، وفى الشهر الرابع يجلس بالمساعدة من 10 إلى 5 دقائق، ويستطيع أن يحافظ فى يده على أشياء متوسطة الحجم كالعروسة مثلا، ويحاول أن يصل للأشياء البعيدة عنه.

يضيف د. عماد شكرى: فى الشهر الخامس إذا وضع على ظهره يجذب قدميه نحو فمه، ويمص أصابع القدم، ويقبض بيده على الأشياء، وهو فى الوضع الجالس، وفى الشهر السادس يحرك رأسه بشكل تلقائى، ويبتسم لصورته فى المرآة، ويقلد الآخرين فى إخراج اللسان، وفى الشهر السابع يتحرك للأمام، ويمكن أن يحبو، ويجلس بقليل من المساعدة، وفى الشهر الثامن يمسك الأثاث من حوله، ويتمكن من الحبو بيد واحدة، ويجلس بثبات لدقائق، ويستجيب للأصوات غير المألوفة كالتليفون ومكنسة التنظيف، وفى الشهر التاسع يستطيع أن يقف بمفرده لوقت قصير، وفى الشهر العاشر يزحف فى خط مستقيم على يديه ورجليه، ويدفع الأشياء بباطن الكف، وفى الشهر الحادى عشر يحاول الصعود إلى أعلى، ويحاول جذب الملعقة نحو فمه، وفى الشهر الثانى عشر يمشى، ولكنه يفضل الزحف ويتسلق على الكرسى، ويضم الإبهام مع السبابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365