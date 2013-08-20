كيف تعالج الأم عملية الإخراج عند طفلها بصورة منتظمة؟

الإمساك من المشاكل الشائعة التى يعانى منها العديد من الأطفال التى تسبب له الآلام مما تجعله يتجنب الذهاب للحمام تقول د.نهى أبو الوفا استشارى طب الأطفال قصر العينى زميل الجمعية المصرية لطب الأطفال والمبسترين عضو الجمعية العربية للحساسية والمناعة، يمكن للأم التغلب على هذه المشكلة وتنظيم عملية الإخراج بصورة منتظمة بدون متاعب نفسية.

أشارت استشارى طب الأطفال إلى أن أعراض الإمساك تظهر على الطفل عند عدم وجود حركة معوية "إخراج" لعدة أيام، مع وجود آلام مصاحبة بالبطن، وشعور بغثيان وقىء مع فقدان فى الوزن، بالإضافة إلى وجود آثار سوائل أو غائط على شكل الطين فى ملابس الطفل الداخلية، مع وجود دم على سطح خروج الطفل الصلب.

وعن الأسباب التى تؤدى إلى إصابة الطفل بالإمساك أشارت نهى إلى التالى:

- تناول الطفل للأطعمة المصنعة والخضار والفواكه الفقيرة بالألياف مما تساعد إلى حدوث أمساك.

- التدريب المبكر على استعمال الحمام، مما يولد الخوف عند الطفل من الحمام، وبالتالى رفضه ومقاومة حاجته للإخراج.

- تناول بعض الأدوية التى تساعد على الإصابة مثل: أدوية الرشح ومضادات الحموضة والاكتئاب.

- نقص إفراز الغدة الدرقية والإصابة بمشاكل بالأمعاء.

- قلة النشاط والحركة لدى الطفل.

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