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ابعدى طفلك عن المنبهات الخارجية ليلاً حتى لا يشعر بالقلق أثناء النوم

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ابعدى طفلك عن المنبهات الخارجية ليلاً حتى لا يشعر بالقلق أثناء النوم ابعدى طفلك عن المنبهات الخارجية ليلاً حتى لا يشعر بالقلق أثناء النوم

تساءلت قارئة: ابنى يشعر بالأرق عند النوم ويستيقظ ويظل يبكى.. فكيف أتغلب على هذا الأمر؟

يجيب على هذا التساؤل دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى، قائلاً "عند بكاء الطفل أثناء النوم ينبغى عدم إيقاظه أو جعله يبكى وحيداً، ولكن لابد أن تجعلى الساعات السابقة للنوم مريحة ومسلية لطفلك حتى لا يشعر بالقلق أثناء النوم مع دفعه للاستحمام واللعب والعشاء قبل الذهاب للنوم، وإن بكى الطفل أثناء النوم فلابد أن تظلى بجانبه حتى تشعريه بالأمان، ويظل هو قادراً على النوم بأمان، فمعظم الأطفال يخشون من النوم بمفردهم، ويطلبون من الأم عدم تركهم بمفردهم، لذا حاولى أن تقومى بدورك، ولو تكرر صراخ الطفل فلابد أن تشعريه أنكى بجواره حتى يقدر على التفاعل معكى".

وتابع، "من أسباب استيقاظ معظم الأطفال أثناء النوم المنبهات الخارجية، كما أن الشعور بالبرد قد يدفع طفلك للقلق والتوتر، مع ضرورة الانتباه إلى أن وجود احتقان أو حك جلدى من الممكن أن يسبب التهابات للطفل، وبالتالى يدفعه للاستيقاظ، وقد تتطلب العناية بالطفل استخدام الدفاية حتى تضمنى أنه لا يشعر بالبرد، ويمكن تلطيف جسم الطفل قبل أن ينام بدهان كريم له ليلاً حتى تضمنى استمرار العناية به".

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