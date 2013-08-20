الزند:مصر تحتاج 750 ألف رجل شرطة لأن المواجهة ستطول مع "التنظيم الدولي"

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 19-08-2013 23:32

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، إن قوات الجيش تقدم الشهيد تلو الآخر من أجل مصر والمصريين.

وتابع الزند، في اتصال هاتفي مع وائل الأبراشي، على قناة الحياة في استديو "مصر ضد الإرهاب"، إن الشرطة "أدت ما عليها في حدود إمكانيتها، وكذلك القوات المسلحة، ولكن مصر تحتاج 750 ألف رجل شرطة، لأن هذه المواجهة ستطول، لأنك تحارب جماعة الإخوان الدولية بأموال قطر".

وناشد الزند مجلس القضاء الأعلى توضيح مواقفهم، حيث إن المرحلة القادمة تحتاج مواجهة واضحة وصريحة لأن القضاء لا يتحمل أن يوجد به قاض له عقيدة تنتمي إلى اليمين أو اليسار.