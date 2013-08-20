قرية "الإصلاح" بكفر الشيخ تنتظر وصول جثمان شهيد رفح

ينتظر أهالى قرية الإصلاح قبلى التابعة لمركز فوة بكفر الشيخ، وصول جثمان الشهيد السيد محمد محمد أبو طالب، 21 عاماً، المجند بالقوات المسلحة، والذى استشهد ضمن 25 شهيداً فى أحداث رفح صباح اليوم.

وتجمع الأهالى على مشارف القرية، فيما رفض أقارب الشهيد الحديث مع وسائل الإعلام، فى حين أصيبت والدته بحالة فقدان كامل للوعى.

وقال صلاح غبير، أحد أقارب الشهيد، إن يوم استشهاد الشهيد كان آخر يوم له فى أداء الخدمة العسكرية، وأنه كان ذاهباً للكتيبة التابع لها بمنطقة أبو طويلة على طريق العريش-رفح، لتسليم متعلقاته الخاصة بتجنيده، واستلام شهادة تأدية الخدمة من القوات المسلحة.