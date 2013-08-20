بالصور شوارع فوه تمتلئ بصور الشهيد أبو طالب

امتلأت شوارع مدينة فوه وزُينت بصور الشهيد السيد محمد محمد أبو طالب واجهات المحلات وأعمدة الإنارة.

وقام التيار الشعبى بفوه ومنسقه محمد المغربى بتوزيع صور الشهيد أبو طالب على المواطنين فى المقاهى وسط غضب عارم من أهالى مركز فوه.

وسوف تشيع الجنازة بعد قليل من مسجد سيدى أبو النجاة بفوه، وقد افترش الآلاف من الأهالى مدخل مدينة فوه من ناحية كوبرى المحمودية فى انتظار وصول الجثمان واتخذ مركز الشرطة كافة الاحتياطات اللازمة بقيادة العميد سمير أبو زامل لتأمين الجنازة.