الجالية المصرية بأمريكا تدين صمت المجتمع الدولي عن إدانة الإرهاب في مصر

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

أكدت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وقوف جميع أبنائها ضد الأعمال الإجرامية العشوائية التي تقوم بها جماعات مسلحة من ترويع للمواطنين واعتداء على المنشآت العامة والمراكز الحضارية والمستشفيات والكنائس ودور العبادة في مصر، مشيرة إلى أن هذا لا يقره أي دين أو أخلاق إنسانية، بما يمثل تصعيدا خطيرا ضد الدولة ومؤسساتها وتهديدا للأمن والسلم الأهليين.

وأدانت الجالية المصرية في أمريكا بشدة "صمت المجتمع الدولي عن إدانة مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تخرج تماما عن نطاق التعبير السلمي عن الرأي، حيث إن هذا الصمت غير المفهوم وغير المبرر يشجع هذه الجماعات المسلحة على الاستمرار في أعمال العنف والقتل والترويع".

كما أكدت وقوفها القوي "مع الإرادة الشعبية والشرطة وقواتنا المسلحة وسائر مؤسسات الشعب المصري في مواجهة جماعات العنف المسلح والإرهاب في الداخل والخارج، مضيفة "نعزي في كل الضحايا وشهداء الوطن والواجب، نتمنى لجميع المصريين الشفاء العاجل وموفور الصحة لأننا نؤمن بأن الحجر يعوض ولكن النفس البشرية لا تعوض".