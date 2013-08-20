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"جنرال موتورز" تستأنف نشاطها في مصر رغم الاضطرابات

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"جنرال موتورز" تستأنف نشاطها في مصر رغم الاضطرابات "جنرال موتورز" تستأنف نشاطها في مصر رغم الاضطرابات

كتب : أ ف ب الإثنين 19-08-2013 23:11

استأنفت مجموعة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات، نشاطها في رغم المشاكل السياسية التي تعصف بهذا البلد، وذلك بعدما أوقفت هذا النشاط الأسبوع الماضي، كما صرح متحدث باسم الشركة اليوم.

وقال المتحدث "قررنا إعادة فتح مكتبنا في القاهرة واستئناف عمليات الإنتاج في مصنعنا بمدينة 6 أكتوبر، والموظفون عادوا إلى العمل اليوم".

وأكد أن "أمن موظفينا أكثر ما يهمنا. وسنستمر في مراقبة الوضع من كثب".

وكانت جنرال موتورز أعلنت، الخميس، إغلاق مكتبها في القاهرة ومصنع 6 أكتوبر غداة عملية فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة التي سقط فيها مئات القتلى.

وتستورد جنرال موتورز منذ 1926 سيارات إلى البلاد. وذكرت بأنها كانت "أول منتج للسيارات الخاصة يقوم بأنشطة إنتاجية في مصر عام 1983". وهي تنتج في مصر سيارات خاصة وسيارات نقل خفيف وميني باص وتستخدم "أكثر من 1400 مصري".

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