وزير الداخلية: سعد عمارة هرب متخفيا مع 150 من الإخوان أثناء الخروج من مسجد الفتح

محمد إبراهيم: وفيات حادث سجن أبو زعبل نتيجة الاختناق وإذا ثبت تورط أحد الضباط فسيحاسب

كتب : فاطمة النشابي منذ 6 دقائق

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إنه أصدر تعليماته لمنع تواجد اللجان الشعبية في الشوارع حفاظا على الأمن العام.

وتابع "إبراهيم"، في اتصال هاتفي على قناة "الحياة"، في برنامج "الحياة اليوم"، مع شريف عامر، أن الطب الشرعي أثبت أن الوفيات في سجن "أبوزعبل" كانت نتيجة الاختناق، وأنه إذا ثبتت إدانة أحد الضباط في هذا الحادث سيتخذ كافة الإجراءات القانونية.

وتابع الوزير، أتمنى أن يتم القبض على القيادات الإخوانية المطلوبة للعدالة، حيث هربوا قبل السيطرة الكاملة على اعتصام رابعة العدوية، وأضاف "منعت قوات الأمن من اقتحام مسجد الفتح، والقيادي الإخواني سعد عمارة هرب مع 150 من عناصر الإخوان أثناء خروج الدفعة الأولى من المسجد متخفيا".

وأكد الوزير ضبط عدد من قيادات الإخوان في المحافظات، مشيرا إلى أنه لم يتم القبض على القيادات الإخوانية المطلوبة والتي كانت متواجدة على منصة رابعة حتى الآن.