أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد يجمعون توقيعات لسحب الثقة من رئيس الجامعة

بدئا أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد في جمع توقيعات لسبح الثقة من الدكتور عماد عبد الجليل برئيس جامعة بورسعيد المنتمي لجماعة الأخوان المسلمين . و قد بدا عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة و التربية الرياضية و الحاسب الآلي و التربية النوعية .

> وقال مصدر بالجامعة أن رئيس الجامعة قام بأخونة الجامعة و تحويلها الي هيئة تابعة للاخوان المسلمين و استخدامه سيارات الجامعة للمشاركة في اعتصام رابعة .

> و طالب اعضاء من هيئة التدريس بجمع التوقيعات لرفعها لوزير التعليم العالى لمطالبته بتنفيذ الحكم القضائي رقم 11 لسنة 1 ق، الذى يقضى ببطلان نتيجة المجمع الانتخابى الخاص باختيار رئيس الجامعة الحالى ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه وانعدام ما ترتب عليه من آثار إعمالا بمبدأ سيادة القانون.