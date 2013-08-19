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إبراهيم عيسي يبدأ "هنا القاهرة" على أنغام "سلام الشهيد"

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إبراهيم عيسي يبدأ "هنا القاهرة" على أنغام "سلام الشهيد" إبراهيم عيسي يبدأ "هنا القاهرة" على أنغام "سلام الشهيد"

كتب : فاطمة النشابي منذ 24 دقيقة

بدأ الإعلامى إبراهيم عيسى، حلقة برنامجه "هنا القاهرة"، على شاشة القاهرة والناس، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث رفح، وعلى أنغام سلام الشهيد.

وقال عيسي: "السلام على شهداء ، فإن ما يحدث يرسل للعالم إن هناك إرهاب كافر يمارسه من يتحدثون باسم الدين، والدين منهم بريء.

واستنكرعيسى تصريحات ومواقف أفراد تنظيم الإخوان، قائلاً: "إنهم هللوا وكبروا لماحدث، فهي جماعة كارهة للشعب، وخائنة بامتياز، وإن كان هناك جائزة للخيانة كانت نالتها الجماعة".

وتابع: "قيادات الجماعة مازالت تحرض حتى الآن على الجيش المصري وعلى جنوده، فرابعة العدوية كانت منبر للتحريض على الجيش والدعوة للعصيان عليه".

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