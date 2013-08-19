بالفيديو - تقرير يبرز مقطعا لكاسياس يتمتم غاضبا من أنشيلوتي

مدريد، (إفي): أظهر مقطع فيديو مصور لقائد ريال مدريد الإسباني وحارسه إيكر كاسياس استياء النجم الدولي من إجلاسه على دكة البدلاء في أول مباراة للملكي يوم الأحد أمام ريال بتيس في الليجا والتي انتهت لصالح الـ"ميرينجي" بنتيجة 2-1.

وأظهر مقطع بثته قناة (كواترو) الإسبانية اليوم أحد مساعدي أنشيلوتي وهو يسأل كاسياس عن كيف يشعر فأجابه بسخرية وفقا لما أظهرته قراءة الشفاه "يا رجل على الأقل سأتمكن من لعب مباراة كأس البرنابيو بعد كل شيء"، في اشارة إلى اللقاء الودي مع السد القطري يوم الخميس المقبل.

وكان اللاعب عقب قيامه بعمليات الاحماء قبل المباراة ومعرفته بأنه لن يكون أساسيا في اللقاء لم يقوم بتدريب دييجو لوبيز الذي دافع عن عرين الملكي في اللقاء على التسديدات كما يقضي العرف بتدريب الحارس البديل للأساسي، وقام بهذا الأمر الحارس الثالث ميخياس، الذي شاهد اللقاء من المدرجات.

يأتي هذا فيما كانت جماهير الألتراس المدريدية ظلت تهتف لدييجو لوبيز، مع العلم بأنها كانت الأكثر تشددا تجاه كاسياس في أزمته مع المدير الفني السابق للريال، البرتغالي جوزيه مورينيو.

يشار إلى أن أزمة مورينيو مع كاسياس الموسم الماضي واصراره على اشراك دييجو لوبيز أساسيا بدلا منه كانت من ضمن الأسباب الرئيسية في رحيل "الفريد" عن النادي الملكي.