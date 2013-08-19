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شافي العجمي بعد إيقافه عن الخطابة: استراحة محارب لبري النبال وحد السنان

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شافي العجمي بعد إيقافه عن الخطابة: استراحة محارب لبري النبال وحد السنان شافي العجمي بعد إيقافه عن الخطابة: استراحة محارب لبري النبال وحد السنان

| كتب عبدالله راشد |


> أوقفت وزارة الأوقاف الخطيب الدكتور شافي العجمي عن الخطابة إلى إشعار آخر.
> ووصف العجمي قرار ايقافه من خلال موقعه على التواصل الاجتماعي بالقول إن «صدور ايقافي عن خطبة الجمعة استراحة محارب لبري النبال وحد السنان».
> وأضاف «كان ولا يزال يصلي معي الجمعة بعض ضباط (الأمن) وكانوا ينقلون خطبي مشوهة الى وزارة الأوقاف حتى طفح الكيل ومال الميل وانقطع الحيل ورأوا السيل فهددوا وأزبدوا».
> ويأتي ايقاف العجمي، بحسب مصادر مطلعة، بسبب مواقفه المعلنة والتي في مقدمتها الدعوة العلنية إلى الجهاد في سورية، وما رافقها من تهديد بـ «النحر» و«الجز» إضافة إلى موقفه من المساعدات التي قدمتها الكويت ودول خليجية أخرى الى بعد عزل الرئيس محمد مرسي، والتي اعتبرها «اعانة للظالم، وتستهدف نزف دماء المسلمين»، وتعرضه لبعض رموز المذهب الشيعي.
> وقالت المصادر ان ايقاف العجمي سبقته دعوته من قبل أمن الدولة والتحقيق معه، بعدها لجأت الوزارة إلى ايقافه حتى اشعار آخر.
> واوضحت ان هناك أسماء أخرى قد تتعرض للايقاف خلال ايام.
> وكان وكيل وزارة الاوقاف الدكتور عادل الفلاح قد صرح لـ «الراي» الاسبوع الماضي بأن «الوزارة لن تسمح لخطبائها باستخدام المنابر في ما يخالف ميثاق المسجد ويقوض الامن المجتمعي».

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