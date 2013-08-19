الوتيد: 78 موقع عمل ميداني لمهندسي «التربية»

| كتب علي التركي |

> حددت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد مواقع العمل الميدانية في وزارتها المستحقة لصرف بدل موقع وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7/ 2001 وتعديلاته ووفقاً لشروط استحقاقه وتبلغ 78 موقعاً في 5 جهات تابعة للوزارة هي ديوان عام الوزارة والمدارس ورياض الأطفال والمناطق التعليمية والكنترولين العلمي والأدبي والمكتبات العامة.> ووجهت الوتيد كتابا إلى رئيس الديوان عبد العزيز الزبن، ترد فيه على طلب موافاة الديوان بحصر كامل لكافة مواقع العمل الميدانية التي ترى الوزارة أحقية من يعمل بها من شاغلي الوظائف الهندسية التخصصية وشاغلي الوظائف الهندسية المساندة، قالت فيه أنه تمت مخاطبة جهات العمل المختلفة لموافاتنا بحصر كامل لكافة مواقع العمل الميدانية لديهم ولم تصلنا الردود من بعض الجهات حتى تاريخه، لذا نوافيكم بحصر المواقع الميدانية التي تمت موافاتنا بها، وسيتم موافاتكم بالبقية حال وصولها إلينا.> ورد مدير إدارة ترتيب الوظائف والميزانية في الديوان بدر الحمد على كتاب الوكيل معلقا «بشأن موافاتنا بحصر للمواقع الميدانية التي ترى جهتكم أحقية من يعمل بها من شاغلي الوظائف الهندسية التخصصية أو شاغلي الوظائف الهندسية المساندة لبدل الموقع الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية وتعديلاته، نحيطكم علما ان المواقع الواردة بالجدول المرفق من قبلكم بموجب كتابكم هي مواقع العمل التي سيتم صرف بدل الموقع المقرر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية المنوه عنه لمستحقيه فقط دون غيره وذلك وفقا لشروطه منح البدل المقرر قانونا وهي: ان يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني او ان تقتضي طبيعة المهام الانتقال الى مواقع العمل الميدانية اثنى عشر يوما في الشهر على الأقل، مبينا انه يجوز منح هذا البدل بفئات اقل تبعا لعدد ايام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي:> فئة البدل الشهرية x عدد أيام العمل الميدانية في الشهر/ 12 يوم عمل.> واضاف «عن ما ورد بكتابكم بان (جميع الادارات الخارجية التابعة للوزارة - لجنة المناقصات المركزية - ديوان المحاسبة - وزارات الدولة) تعتبر مواقع عمل ميدانية، فيرجى موافاتنا بتوضيح لهذه المواقع وطبيعة عمل موظفيكم من شاغلي الوظائف الهندسية التخصصية والهندسية المساندة التي تقتضي انتقالهم لهذه الاماكن وفي ضوء افادتكم سيتم ابداء الرأي في مدى الاحقية في بدل الموقع من عدمه، مشددا على ضرورة مراعاة عمل اللازم نحو مخاطبة الديوان في الاحوال التالية:> - في حال انتهاء العمل في احد المواقع الواردة بكتابكم أعلاه.> - في حال انشاء موقع عمل جديد ترى جهتكم اضافته للمواقع الواردة بكتابكم اعلاه.> والجدول التالي يبين المواقع الـ78 التي حددتها الوزارة لعمل المهندسين في مرافقها.



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