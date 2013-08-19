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لميس الحديدي: أوقفنا عرض مسلسل "القبضاي" التركي بعد موقف أردوغان من مصر

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لميس الحديدي: أوقفنا عرض مسلسل "القبضاي" التركي بعد موقف أردوغان من مصر لميس الحديدي: أوقفنا عرض مسلسل "القبضاي" التركي بعد موقف أردوغان من مصر

كتب : انتصار حسني الإثنين 19-08-2013 21:15

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامج "هنا العاصمة"، أن كل ما تردد بخصوص امتناع قنوات "سي بي سي" عن المشاركة في مبادرة إيقاف الأعمال التركية بسبب موقفها من على شاشتها غير صحيح، كما أنهم يرفضون أن يزايد أحد عليهم؛ حيث إن "سي بي سي" كانت أول من أطلقت المبادرة منذ عدة أسابيع، إلا أن أصحاب الفضائيات المصرية رفضوها بسبب ارتباطهم بعقود ودفع تكاليف عالية نظير شراء هذه الأعمال.

وأضافت الحديدي، أنه بعد قيام بعض الفضائيات باتخاذ قرار إيقاف الأعمال التركية هاجم البعض قنوات "سي بي سي" لاستمرارها في عرض مسلسلي (لارا) و(أميرة القصر) على أساس أنهما عملان تركيان وهذا غير صحيح؛ حيث إنهما مسلسلان مكسيكيان، أما بالنسبة للمسلسل التركي الذي كنا ننوهه عنه وهو (القبضاي)، فقد تم إيقافه نهائيا بغض النظر عن خسارة (سي بي سي) من جراء ذلك.

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