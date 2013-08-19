فؤاد علام: ما يحدث في مصر أمر خطير لا يمكن السكوت عليه

كتب : فاطمة النشابي منذ 7 دقائق

قال اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن ما يحدث في مصر أمر خطير لا يمكن السكوت عليه.

وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري، على العربية الحدث، أن المواطن في حاجة لمواقف جادة وقرارات تعيد الثقة في قياداته، وتثبت أنهم على قدر المسؤولية.

وأوضح وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أنه لابد من تفعيل قانون الطوارئ والاعتقال، مشددا على أننا في حاجة ماسة إليه الآن.

وأكد على أن مجلس الوزارء كان ينبغي أن يكون في حالة انعقاد دائم منذ عدة أيام بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد، مشيدا بقرار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بترقية ضحايا مجزرة جنود رفح باعتباره أمر معنوي مهم.

وأشار وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إلى أن ما يحدث بسيناء هو بالأساس أمر مُعد منذ اللحظة الأولى لتولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، بخاصة بعد قيامه بالعفو عن أكثر من ألف مدان بالإرهاب والقتل.

وتابع "تم تخزين كمية كبيرة من الأسلحة الليبية المهربة في سيناء لاستخدامها ضد الجيش"، مستطردا "القوات المسلحة يتم استدراجها في سيناء، ومخطط الإرهابيين في سيناء هدفه ضرب الجيش والأمن القومي المصري".