أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أحلام ترحّب بإخلاء سبيل حسني مبارك وتستمتع بوقتها برفقة عائلتها

Google+ Print
أحلام ترحّب بإخلاء سبيل حسني مبارك وتستمتع بوقتها برفقة عائلتها أحلام ترحّب بإخلاء سبيل حسني مبارك وتستمتع بوقتها برفقة عائلتها

رحّبت الفنّانة الإماراتيّة أحلام بإخلاء سبيل الرئيس المصريّ السابق حسني مبارك، عبر حسابها الخاصّ على Instagram، حيث نشرت صورة الخبر المنقول عن إحدى القنوات العربيّة وكتبت: "خبر بمليار دولار نورّت الدنيا سيادتك، أهلاً وسهلاً فيك يا بطل، ومصر من دونك كانت مظلمة. تحيا ويحيا حسني مبارك".
هذا وتستمرّ أحلام بقضاء أجمل الأوقات مع عائلتها في أبو ظبي، بعد فترة من العمل الطويل وإحيائها عدداً من الحفلات. فأحلام لا تنسَ أن تُخصّص وقتاً لعائلتها، حيث اختارت هذه المرّة "ووتر ورلد" للأطفال في أبوظبي. وقد قامت بنشر صورة لابن أخيها عبدالله الشامسي الذي على ما يبدو يستمتع بأوقاته مع أولادها في "ووتر ورلد"، الذي وصفت قسم الأطفال فيه بـ"الروعة".
ونشرت أحلام صورة لابنتها فاطمة، من دون إبراز وجهها كالعادة، بينما كانت تختار شراب عصير "الفريسكو"، وقالت لابنتها لولوة: "بالهناء والشفاء، فديت شيخة الزين".
يُذكر أنّ أحلام تحظى بمتابعة لا يُستهان بها على موقع Instagram، لا بل تتفوّق في ذلك على الفنّانات الأخريات، ويبدو ذلك واضحاً من خلال التعليقات وردود الفعل التي تتلقّاها الفنّانة على حسابها الخاصّ.
لا تنسوا متابعة "سيدتي" على أنستغرام "sayidatynet".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية