أحلام ترحّب بإخلاء سبيل حسني مبارك وتستمتع بوقتها برفقة عائلتها

رحّبت الفنّانة الإماراتيّة أحلام بإخلاء سبيل الرئيس المصريّ السابق حسني مبارك، عبر حسابها الخاصّ على Instagram، حيث نشرت صورة الخبر المنقول عن إحدى القنوات العربيّة وكتبت: "خبر بمليار دولار نورّت الدنيا سيادتك، أهلاً وسهلاً فيك يا بطل، ومصر من دونك كانت مظلمة. تحيا مصر ويحيا حسني مبارك".

هذا وتستمرّ أحلام بقضاء أجمل الأوقات مع عائلتها في أبو ظبي، بعد فترة من العمل الطويل وإحيائها عدداً من الحفلات. فأحلام لا تنسَ أن تُخصّص وقتاً لعائلتها، حيث اختارت هذه المرّة "ووتر ورلد" للأطفال في أبوظبي. وقد قامت بنشر صورة لابن أخيها عبدالله الشامسي الذي على ما يبدو يستمتع بأوقاته مع أولادها في "ووتر ورلد"، الذي وصفت قسم الأطفال فيه بـ"الروعة".

ونشرت أحلام صورة لابنتها فاطمة، من دون إبراز وجهها كالعادة، بينما كانت تختار شراب عصير "الفريسكو"، وقالت لابنتها لولوة: "بالهناء والشفاء، فديت شيخة الزين".

يُذكر أنّ أحلام تحظى بمتابعة لا يُستهان بها على موقع Instagram، لا بل تتفوّق في ذلك على الفنّانات الأخريات، ويبدو ذلك واضحاً من خلال التعليقات وردود الفعل التي تتلقّاها الفنّانة على حسابها الخاصّ.

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