ميريام فارس في المغرب

تستعدّ الفنّانة اللبنانيّة ميريام فارس للسفر إلى المغرب، خلال الأسبوع المقبل، استعداداً لإحياء حفلة غنائيّة كبيرة هناك، ضمن فعاليات مهرجان "المتوسطيّ للناظور"، الذي تجري نشاطاته في الشمال المغربي، يوم 24 أغسطس/آب الحالي.

ومن ناحية أخرى، انتهت ميريام، مؤخّراً، من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصريّة، من ألحان هيثم زايد، ضمن أغاني ألبومها الجديد، الذي يُفترض طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل؛ وذلك بعد النجاح الملحوظ الذي حقّقه كليب ميريام الأخير "كيفك انت" الذي أخرجه سمير سريانيّ.