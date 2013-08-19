مهرجان "صلالة" يُخرج جواد العلي من حزنه على فقد والده

بعد أكثر من سنتين، انشغل خلالها الفنان جواد العلي بمتابعة حالة والده المرضيّة إلى أن توفّاه الله قبل حوالى ستة أشهر، وفي محاولة من محبّيه لإخراجه من حالته النفسيّة، لبّى جواد العلي دعوة الشيخ سالم بن عوفيت رئيس بلديّة صلالة، وأحمد بن صفرار رئيس مهرجان صلالة السياحيّ، للمشاركة في المهرجان، حيث افتتح أولى حفلات المهرجان في ثالث أيّام عيد الفطر بتاريخ ١٠-٨-٢٠١٣. وقد بدأت حفلة الافتتاح بأغنية خاصّة حملت اسم "افتخر أنت عماني"، أهداها الفنّان العلي شخصيّاً ـ باسم الشعب السعودي ـ إلى جلالة السلطان قابوس وشعب السلطنة. وقد تمّ تسليمها رسميّاً إلى البلاط السلطانيّ. وهي من كلمات الشاعر السعوديّ أحمد المحمد، ومن ألحان الإماراتيّ خالد الكثيري. كذلك غنّى العلي في الحفلة مجموعة من أغانيه المشهورة، منها أغاني: "الزين، شويه شويه، جاني يتعذر".

وفي اتصال لـ "سيدتي" مع الفنّان جواد العلي، أكّد شكره للأصدقاء الذين حرصوا على مواساته والوقوف بجانبه، خصوصاً محاولتهم إخراجه من حالة النفسيّة التي أعقبت وفاة والده (رحمه الله). وقال: "لقد حرصت طوال فترة مرض والدي على ألا أتحدّث عن حالته حتّى لا أشغل الأصدقاء والجمهور بمعاناتي، خاصّة أنّني أوقفت كلّ أنشطتي الفنيّة. وبعد وفاته، عانيت كثيراً بسبب فقده (رحمه الله) ولم أستطع العمل أو المشاركة في أيّ حفلات فنيّة. وتوجّه العلي بالشكر إلى الشيخ سالم بن عوفيت رئيس بلدية صلالة، وأحمد بن صفرار رئيس مهرجان صلالة السياحيّ، اللذين حرصا على إخراجي من حالة الحزن التي أعيشها وإصرارهما على مشاركتي في مهرجان "صلالة".

وأضاف: "عند وصولي إلى صلالة، قمت بجولة، استمتعت خلالها بالأجواء والمناظر الطبيعيّة الخلابة. وقد وجدتها فرصة جيدة للمشاركة وتقديم الشكر للشعب العُمانيّ ولجلالة السلطان قابوس، وذلك من خلال تقديم أغنية وطنيّة خاصّة افتتحت بها المهرجان، وهي أغنية "افتخر أنت عماني". وتقول كلماتها:

قابوس باني أمجاد البلد وحقق أماني

والكرم شافه كل قاصي وداني

رفع شعبه على كفّ الفخر وقال

اليوم يومك افتخر أنت عماني

هذه هي أرض الكرم والطيبين

يا هلا بك يا مرحبا بك

يا هلا بك مرحبا بك في عمان

يا هلا بك ياهلا بك يا مرحبا

ان جيت للطيبه فهم أطيب نفوس

وان جيت للشيمه بتتعلم دروس

وان جيت للمعدن معدنهم أصيل

وقلوبهم وحده على قلب قابوس