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بعد تسريب أغنياته عمرو دياب يطرح ألبوم "الليلة" غداً

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بعد تسريب أغنياته عمرو دياب يطرح ألبوم "الليلة" غداً بعد تسريب أغنياته عمرو دياب يطرح ألبوم "الليلة" غداً

عجّل تسريب ألبوم "الليلة" لعمرو دياب عبر المواقع الالكترونية من صدور الألبوم يومين قبل موعده.
وقد أكد كريم نور مصور الملصقات الدعائية لألبوم الجديد أن الألبوم سيتم إصداره الثلاثاء 20 آب/أغسطس وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"
وكان ألبوم "الليلة" تعرض للقرصنة بعد دقائق من طرح شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" الألبوم على النسخة الأمريكية من متجر "iTunes" بثمن أغلى من سعره العادي وصل إلى 16.99 دولار، وتم تخفيضه ألى 9.99 دولار.
يذكر أن طرح الألبوم يأتي بعد تأجيل دياب لحفله الاحتفالي به المقرر إقامته في الجمعة 30 آب/أغسطس بسبب الأحداث الراهنة في التي تلت فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدان للرئيس المعزول محمد مرسي وفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال.

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سيدتي

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