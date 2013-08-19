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ماجدة الرومي تدعم الحكومة البحرينية وتحصل على الجنسية

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ماجدة الرومي تدعم الحكومة البحرينية وتحصل على الجنسية ماجدة الرومي تدعم الحكومة البحرينية وتحصل على الجنسية

أعلنت المتحدثة باسم البحرينية وزيرة الدولة لشؤن الإعلام سميرة رجب إن البحرين تتشرف بمنح الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي شرف جنسيتها.
وأضافت في تصريح لها ان الفنانة تلقت نبأ حصولها على الهوية البحرينية وحملها إلى جانب هويتها اللبنانية الأم، بسعادة غامرة، معتبرة أن كل البلدان العربية هوية لها.
وقد منحت ماجدة الرومي الجنسية بعد إعلانها خلال حفلتها في المنامة دعمها للحكومة البحرينية وثقتها في حكمة القيادة البحرينية في وجه الإرهاب وإجرام قوى الظلام، بحسب تعبيرها، داعية أن يعم السلام البحرين وجميع الدول العربية، التي رأت أنها تواجه هجمة من قوى الظلام والقتلة لتفتيتها.
تصريح الفنانة هذا أشعل حرباً عليها على مواقع التواصل الإجتماعي بين مؤيدي للحكومة البحرنية وبين داعمين ومؤيدين للثورة.
يذكر أن البحرين قد منحت جنسيتها للفنانة السورية أصالة بعد حفلة أحيتها في المنامة العام 2005، كما منحت أيضاً نجم البوب العالمي مايكل جاكسون قبل وفاته الجنسية البحرينية.

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سيدتي

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