بالصور.. أهالى المنوفية يتجمعون أمام مبنى ديوان المحافظة لأداء صلاة الغائب

بدأ الالاف من اهالى محافظة المنوفية فى التجمع امام مبنى الديوان العام لمحافظة المنوفية فى انتظار وصول جثامين شهداء مذبحة رفح الثانية والتى راح ضحيتها 21 من ابناء محافظة المنوفية .

> حيث ارتص الاهالى على جانبى الطريق فى انتظار وصول الجثامين ولاداء صلاة الغائب عليهم، وارتفعت الميكروفونات باصوات القران الكريم وسط حالة من الغضب واللاحتقان من الاهالى .

> من جهة اخرى فقد قام الاهالى بارسال تحذيرات الى اصحاب المحلات القريبة من مبنى الديوان وفى شارع الاستاد وبالقرب من مسجد المغفرة يطالبونهم باغلاق محلاتهم وهددوا باحراق محلات اعضاء جماعة الاخوان المسلمين .