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اهالى أشمون :لن نسسى والاخوان قتلوا ابنائنا

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اهالى أشمون :لن نسسى والاخوان قتلوا ابنائنا اهالى أشمون :لن نسسى والاخوان قتلوا ابنائنا
كتب - عاشور حمدى:
الأثنين , 19 أغسطس 2013 22:37

حالة من الحزن والغضب انتابت اهالى عزبة شماعة التابعة لمركزأشمون بمحافظة المنوفية .خيم الحزن على اهالى القرية التى تجمعت فى انتظار وصول جثمان الشهيد معوض حسن معوض الشيخ الذى يبلغ من العمر 21 عاما ،

متزوج ولدية طفل لدية ثلاثة سنوات ، وكان فى طريقة الى تسليم " مخلتة " والعودة الى اهلة بعد انتهاء مده خدمته العسكرية ، ويعيش وسط اسرة فقيرة يعمل والده بالفلاحة فى عدد من القراريط بالايجار الذى لا يكفيى الاسرة ، التى تتكون من ستة افراد اربعة من الاخوة والاب والام . قال والد الشهيد " حسبى الله ونعم الوكيل فى الارهاب والارهابيين " . واضاف محمد عبدربة أحد جيرانه ان الشهيد كان لا يكرة اى انسان ويحبه الجميع وانه كان يقف بجانب اى احد على الرغم من ضيق اليد الا انه لا يبخل على اى احد اذا استطاع.

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