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أهالي شهيد شبين الكوم يتوعدون بالثأر من الإخوان بعد دفن نجلهم

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أهالي شهيد شبين الكوم يتوعدون بالثأر من الإخوان بعد دفن نجلهم أهالي شهيد شبين الكوم يتوعدون بالثأر من الإخوان بعد دفن نجلهم

توعد اهالى المجند الشهيد عفيفى سعيد عفيفى بقرية شبرا خلفون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بالثار من جماعة الاخوان المسلمين والذى اتهمهم الاهالى بالتسبب فى الحادث الارهابى ومنعهم من دخول القرية بعد دفن نجلهم الشهيد بمقابر الاسرة .

وفى مشهد ماساوى جلس سعيد عفيفى والد المجند امام منزله بالقرية مصابا بحالة هيسترية من البكاء واصيب والدته بحاله عصبية وذهب شقيقه الاكبر لاستلام الجثمان من مطار الماظة .

واكد خالد محمد فرج خال الشهيد انه تلقوا خبر وفاة ابن شقيقته من التليفزيون وتوجهوا بعد ذلك الى قسم شبين الكوم الذى اكد لهم خبر الوفاة مضيفا ان الشهيد هو الاخ الاصغر لاشقائة وانه توجه امس لانهاء خدمته العسكرية وانه تلقى منه اتصال تليفونى مساء امس بتواجدهم فى موقف العريش وانهم يحتفلون بانهاء خدمتهم وفى انتظار توصيلهم .

واضاف خال الشهيد ان الحادث عملية مدبرة من جماعة الاخوان المسلمين لاستهداف ابرياء ليس لهم ذنب سوى خدمة وطنهم مشيرا انهم سياخذون بثار نجلهم من اعضاء الجماعة بالقرية .

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