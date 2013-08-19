أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اعتماد حركة تنقلات ضباط المباحث الداخلية بالسويس

Google+ Print
اعتماد حركة تنقلات ضباط المباحث الداخلية بالسويس اعتماد حركة تنقلات ضباط المباحث الداخلية بالسويس

قال الرائد سراج منير مدير العلاقات العامة والإعلام أن اللواء خليل حرب مساعد وزير الداخلية لأمن السويس اعتمد اليوم، الاثنين، حركة التنقلات لضباط المباحث.

وتابع أن الحركة تم تنفيذها من مساء اليوم وجاءت ( النقيب أحمد شوقى رئيس مباحث الجناين ، نقب أحمد عبيد للمخدرات ، تامر الطويل الأداب ، الرائد محمد رياض لأدارة المعلومات ، النقيب احمد هدية رئيس مباحث قسم فيصل ، الرائد محمد رضا رئيس مباحث نفق الشهيد أحمد حمدى ، الرائد تيمور على لإدارة تنفيذ الاحكام ، النقيب محمد عببد المنعم رئيس مباحث تأمين الطرق ، الرائد سيد الجوهرى رئيس مباحث الأربعين ، الرائد حسين محسن رئيس مباحث قسم السويس ، الرائد محمد عثمان رئيس مباحث الجناين ، الرائد شريف محمود لإدارة المرور ).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا