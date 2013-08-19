اعتماد حركة تنقلات ضباط المباحث الداخلية بالسويس

قال الرائد سراج منير مدير العلاقات العامة والإعلام أن اللواء خليل حرب مساعد وزير الداخلية لأمن السويس اعتمد اليوم، الاثنين، حركة التنقلات لضباط المباحث.

وتابع أن الحركة تم تنفيذها من مساء اليوم وجاءت ( النقيب أحمد شوقى رئيس مباحث الجناين ، نقب أحمد عبيد للمخدرات ، تامر الطويل الأداب ، الرائد محمد رياض لأدارة المعلومات ، النقيب احمد هدية رئيس مباحث قسم فيصل ، الرائد محمد رضا رئيس مباحث نفق الشهيد أحمد حمدى ، الرائد تيمور على لإدارة تنفيذ الاحكام ، النقيب محمد عببد المنعم رئيس مباحث تأمين الطرق ، الرائد سيد الجوهرى رئيس مباحث الأربعين ، الرائد حسين محسن رئيس مباحث قسم السويس ، الرائد محمد عثمان رئيس مباحث الجناين ، الرائد شريف محمود لإدارة المرور ).