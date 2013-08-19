أصدر الديوان الملكي السعودي بيان أعلن فيه عن وفاة الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود، وتقام الصلاة عليه بعد صلاة العصر يوم غد بمدينة الرياض .

وسيقام العزاء في وفاة الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود في الديوان الملكي بقصر اليمامة بمدينة الرياض بعد صلاة المغرب غدا .

يذكر أن الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود من مواليد عام 1923 وهو، الابن 21 من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته الأميرة الجوهرة بنت سعد السديري ،وهو كفيف، وقليل الظهور في وسائل الإعلام ولم يشارك في الحياة السياسية في السعودية منذ تأسيسها.