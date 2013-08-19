وجبة إفطار متكاملة ابدأ يومك بها.. تتكون من كوب واحد

أكد الدكتور محمود المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن كوبا واحدا من الممكن أن يكون وجبة إفطار كاملة الإنسان، فمن الخاطئ تماما والشائع أيضا أن يتناول الإنسان الكثير من الطعام والسوائل فى وجبة الإفطار، معتقدا أن هذا الفعل يجعله لا يشعر بالجوع طوال اليوم ويفيده كثيرا، ولكن الحقيقة أنها ليست مسألة كميات بل مكونات ومحتويات للوجبة.

وإذا أراد أن يكون صحته جيدة ويظل محافظا على هذا الأمر باستمرار فعليه أن يكون من الأشخاص الذين يهتمون بإفطارهم لأن الإفطار إما يضر ضررا شديدا أو يفيد إفادة كبيرة.

وكوب من اللبن الدافئ أو البارد فى صباح كل يوم، وهو كوب كبير، من أفضل أنواع الإفطار على الإطلاق، لأن الاكتفاء به وحده لا توجد به مشكلة على الإطلاق، فاللبن له من العناصر والفوائد التى تجعل كل إنسان من الممكن أن يكتفى بأن يكون وجبة إفطاره مجرد كوب كبير من اللبن، فهو يعطى جسم الإنسان الفرصة للاستفادة فى الصباح بكمية جيدة من الفيتامينات والكاربوهيدرات وهو ما يجعل الإنسان فى قمة طاقته طوال اليوم وحتى وجبة الغذاء.

ومن الممكن أن يضيف الشخص إذا أراد العسل إلى اللبن فى الصباح، أو يتناولهما منفصلين وفى هذا الأسلوب يمد الإنسان جسده بكل ما يحتاج لكى يقوى على مواصلة اليوم وهو متمتع بصحة جيدة ويشعر بالشبع والاستفادة منه عظيمة.