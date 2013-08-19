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القربى يبحث مع مسئول خليجى تحضيرات اجتماع أصدقاء اليمن فى نيويورك

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القربى يبحث مع مسئول خليجى تحضيرات اجتماع أصدقاء اليمن فى نيويورك القربى يبحث مع مسئول خليجى تحضيرات اجتماع أصدقاء اليمن فى نيويورك

استعرض أبوبكر عبد الله القربى، وزير الخارجية اليمنى، خلال لقائه اليوم مع سعد العريفى رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى اليمن مجالات التعاون القائمة بين اليمن ودول المجلس، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتناول الجانبان الترتيبات والتحضيرات الجارية لاجتماع مجموعة أصدقاء اليمن، والمقرر انعقاده فى نيويورك فى الـ25 من شهر سبتمبر القادم.

وأكد العريفى حرص دول مجلس التعاون على مواصلة دعم العملية السياسية فى اليمن، مشيدًا بالخطوات المنجزة على صعيد تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

وأكد اهتمام دول مجلس التعاون بالمشاركة الفاعلة فى الاجتماع المرتقب لمجموعة أصدقاء اليمن، وحرصها على مواصلة حشد الدعم الدولى لمساعدة اليمن على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية القائمة.

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