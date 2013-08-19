الائتلاف السورى يبدأ نقل نشاطه السياسى فى مصر إلى تركيا

بدأ الائتلاف السورى الوطنى نقل نشاطه السياسى وجزء من مقره من العاصمة المصرية القاهرة إلى مدينة اسطنبول التركية بسبب الظروف والمستجدات السياسية والأمنية فى مصر.

وقال عضو الائتلاف كمال اللبوانى اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"جرى اليوم عمليا النقل بسبب فرض السلطات المصرية تأشيرات الدخول المسبقة وتعقيدات السفر على السوريين مؤخرا إضافة للأوضاع الأمنية لكن تبقى مصر هى المقر الرسمى للائتلاف لرمزيتها ولوجود الجامعة العربية".

ويملك الائتلاف مكتبا رئيسيا له فى القاهرة بموافقة السلطات هناك إلا أن النشاط السياسى الأبرز له يجرى معظم الوقت فى تركيا التى تحتضن معظم المعارضة السورية لنظام بشار الأسد.