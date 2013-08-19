الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الشقيق الأكبر للملك عبد الله

صدر عن الديوان الملكى السعودى مساء اليوم، الاثنين، بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين، الموافق 12/10/1434هـ الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود، وسيُصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العصر ليوم الأربعاء الموافق 14/10/1434هـ بجامع الإمام تركى بن عبدالله بمدينة الرياض.

وتابع البيان: "وسيقام العزاء فى وفاة المغفور له ـ بإذن الله ـ الأمير مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، فى الديوان الملكى بقصر اليمامة بمدينة الرياض بعد صلاة مغرب يوم الأربعاء الموافق 14 /10/1434هـ ولمدة ثلاثة أيام".

والأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 1923، وهو الابن الحادى عشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته الأميرة الجوهرة بنت سعد السديرى، وهوكفيف، وله ميل إلى الأدب وقرض الشعر وقليل الظهور فى وسائل الإعلام ولم يشارك فى الحياة السياسية فى السعودية منذ تأسيسها.