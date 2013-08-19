أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الشقيق الأكبر للملك عبد الله

Google+ Print
الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الشقيق الأكبر للملك عبد الله الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الشقيق الأكبر للملك عبد الله

صدر عن الديوان الملكى السعودى مساء اليوم، الاثنين، بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين، الموافق 12/10/1434هـ الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود، وسيُصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العصر ليوم الأربعاء الموافق 14/10/1434هـ بجامع الإمام تركى بن عبدالله بمدينة الرياض.

وتابع البيان: "وسيقام العزاء فى وفاة المغفور له ـ بإذن الله ـ الأمير مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، فى الديوان الملكى بقصر اليمامة بمدينة الرياض بعد صلاة مغرب يوم الأربعاء الموافق 14 /10/1434هـ ولمدة ثلاثة أيام".

والأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 1923، وهو الابن الحادى عشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته الأميرة الجوهرة بنت سعد السديرى، وهوكفيف، وله ميل إلى الأدب وقرض الشعر وقليل الظهور فى وسائل الإعلام ولم يشارك فى الحياة السياسية فى منذ تأسيسها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً