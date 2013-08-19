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قتيلان فى اشتباكات قبلية جديدة جنوب غرب الجزائر

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قتيلان فى اشتباكات قبلية جديدة جنوب غرب الجزائر قتيلان فى اشتباكات قبلية جديدة جنوب غرب الجزائر

أعلنت مصادر جزائرية أن شخصين قتلا وأصيب ثالث، اليوم الاثنين، خلال أحداث عنف بين قبيلتين جنوب غرب الجزائر.

وذكرت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن شخصين قتلا وجرح ثالث عندما دهس شخص بسيارته "رباعية الدفع" مجموعة من السكان اليوم.

وبمقتل هذين الشخصين يرتفع عدد قتلى الاشتباكات التى اندلعت بداية من أمس الأحد بين قبيلتى "البرابيش" العربية و"ادنان" المحسوبة على الطوارق ببلدة برج باجى مختار بولاية ادرار 1400 كم جنوب غرب البلاد إلى ثمانية أشخاص.

ووقعت القبيلتان اتفاقاً للصلح مساء الجمعة الماضى، لكنه يبدو أنه لا يزال هشاً رغم مساعى رجال الدرك المتواصلة لاستتباب الأمن بالمنطقة.

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