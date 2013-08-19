تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة
-
الأحد 02 أبريل 2017 09:07 مساءً
"التربية والتعليم" تنفي استقالة طارق شوقي
-
الأحد 02 أبريل 2017 09:07 مساءً
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية
-
الأحد 02 أبريل 2017 09:07 مساءً
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش
-
الأحد 02 أبريل 2017 09:07 مساءً
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو»
-
الأحد 02 أبريل 2017 09:05 مساءً
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو
-
الأحد 02 أبريل 2017 09:05 مساءً
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس
-
الأحد 02 أبريل 2017 09:05 مساءً
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني
-
الأحد 02 أبريل 2017 09:05 مساءً
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة
-
الأحد 02 أبريل 2017 09:05 مساءً
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة
-
الأحد 02 أبريل 2017 08:39 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
البوم الصور
صورة وتعليق
حقوق الإنسان
صورة وتعليق
الاثنين 19 أغسطس 2013 09:18 مساءً
143
Facebook
Twitter
Google+
Print
حقوق الإنسان
معلومات الكاتب
سمر العشري
رئيس قسم الأخبار
Tweets by @3yonNews