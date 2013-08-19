نقابة المهن التمثيلية توجه بيانا لفناني العالم: نواجه صراعا مع قوى التطرف والإرهاب

كتب : محمد عبد الجليل الإثنين 19-08-2013 19:52

أصدرت نقابة المهن التمثيلية مساء أمس، بيانا موجها إلى مثقفي وفناني العالم بشأن الأحداث الجارية في مصر، جاء فيه: "من فناني مصر إلى فناني ومثقفي العالم الشرفاء، نشكر الله الذي وهبنا القدرة على الإبداع وتجسيد أحلام الإنسان في حياة أفضل، ونحن نمد أيدينا إلى جميع الشعوب بالحب والسلام، ندعو الشرفاء في جميع أنحاء العالم، تأييد ثورة الشعب المصري في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣، والمكملة لثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، حيث خرج أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون مواطن في ميادين مصر يطالبون بإسقاط النظام الفاشي الذي فشل في إدارة البلاد على مدى عام كامل، والذي ينتمى إلى جماعة دولية محظورة وغير شرعية وهي جماعة الإخوان المسلمين، التي أرادت أن تستأثر بكل شيء تحت ستار الدين وقامت بإقصاء كل القوى الوطنية".

وأضاف البيان، "انحازت قواتنا المسلحة للشعب كعهدنا بها دائما، وقامت بحماية ثورته ووضعت خارطة مستقبل لتضمن للدولة مدنيتها وليتمكن الشعب من تحقيق أهدافه دون إقصاء لأحد.. وللأسف فوجئنا بأننا نواجه صراعا مع قوى التطرف والإرهاب التي التقت مصالحها مع جماعات المصالح في بعض الدول الغربية، وبعض وسائل الإعلام الغربي التي لم تعترف بالثورة العظيمة لهذا الشعب وانحازت إلى هذه الجماعة المحظورة التي قامت وتقوم بقطع الطرق ورفع علم تنظيم القاعدة في وسط العاصمة وإشعال الحرائق في المساجد والكنائس والمتاحف والمكتبات والحدائق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة وقتل النفس والتمثيل بالجثامين وتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب وترويع الآمنين وإرهابهم وإيقاع الأذى والضرر بالناس والتهديدات المستمرة واتخاذ الأطفال والنساء الأبرياء دروعا بشرية، وخرج الشعب بملايينه لتفويض الجيش بالقيام بدوره في حماية أمن وسلامة الوطن ومواجهة هذا الإرهاب الممنهج". وإننا "فنانون نعبر عن إرادة شعبنا العظيم نعلن رفضنا للتدخل من قبل أي دولة في شؤوننا الداخلية ونريد أن نحافظ على هويتنا الثقافية ونستعيد تاريخنا الحضاري في التواصل مع العالم وخدمة الإنسانية ورفع قيمة الإنسان في كل مكان. كما أننا نرحب ونقدر الموقف الشريف الحر لعدد من الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، ونطالب جميع الحكومات والشعوب الحرة والفنانين الشرفاء في أنحاء العالم إعلان رفضهم للتطرف والإرهاب ولكل من يدعمه حتى يعيش العالم في أمن وسلام.. عاشت الشعوب المسالمة حرة كريمة وعاش الأحرار في كل مكان".