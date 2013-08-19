والدى يحب تناول الطعام مكتمل النضج بشدة؟ فهل هذا ضار على صحته؟

أرسل قارئ يسأل، يحب والدى الطعام درجة طهى عالية، لدرجة أنه يكون فى حالة غير متماسكة تماما ؟ وسمعت أن هذا الأمر خطير على الصحة؟ فماذا أفعل؟

أكد الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن أن فى حالات مرضية من الممكن أن يتم طهى الطعام بشدة حتى لا يسبب هذا ضررا على المريض، فعلى سبيل المثال لا الحصر يعانى الكثير من الأشخاص من الأسنان الحساسة التى لا تستطيع مضغ الطعام بشدة، وهناك وأغلبهم كبار فى السن يعانون من عدم اكتمال أسنانهم وفقدانهم الكثير منها، وهناك من يعانى من مشكلات معروفة فى اللثة، لأن تكون اللثة حساسة فلا يمكنها تحمل الأطعمة غير الناضجة جيدا، أو لا يستطيعون تحمل قسوتها فى الفم، وفى الحالة السائلة لا ضرر فى ترك الطعام كامل النضج بشدة للمريض لأنه يعانى من مشكلة، ولا يجب أن يتم الضغط عليه بل بالعكس.

وأما فى الحالات العادية فمن المستحسن لدى الكثيرين أن يتم عدم إنضاج الطعام وطهيه بشكل كبير وليس معنى ذلك أن لا يكتمل نضجه، بل لا يفضل أن يكون مطهيا بشكل زائد عن الوضع الطبيعى، لأن هذا النضج المستمر والطهى الشديد للأطعمة المختلفة يؤثر على متناوليها بالسلب، مع مرور الوقت، بل إنه يؤثر على حالة الجسم بشكل سيئ، مقارنة بحالة جسم الشخص الذى لا يتناول الطعام مكتمل النضج.

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