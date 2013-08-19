حبس حمدي حسن 15 يوما علي ذمة اتهامه بالتحريض

أمرت نيابة سيدي جابر بالاسكندرية بحبس القيادي الاخواني حمدي حسن 15 يوما علي ذمة اتهامه في قضية التحريض علي العنف في أحداث سيدي جابر.

وكانت قوات الأمن بالإسكندرية قد ألقت القبض في الساعات الأولى من صباح اليوم، علي 7 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية بينهم القيادي حمدي حسن و مجدي باهي عضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة .

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن قوات الأمن ألقت القبض علي قيادات من جماعة الإخوان المسلمين ، في حملة أمنية شنها جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي مؤكدً أن عمليات الضبط تمت بموجب قرارات من النيابة العامة.

ويعتبر “حسن” أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وكان المتحدث بإسم الكتلة البرلمانية للجماعة في برلمان (2005-2010).

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت مداهمة منازل 34 من قيادات وكوادر حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة، وهو ما وصفته الجماعة بأنها حملة اعتقالات.

وقال أنس القاضي المتحدث بإسم جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، إن قوات الأمن تمكنت من ضبط 7 من كوادرالجماعة بالمحافظة .

وأوضح ” القاضي” أن قوات الأمن اعتقلوا فجر أمس، الدكتور طلعت فهمي، ومحمد مبروك، وأحمد العالم، وأبو بكر محمد، وهشام راشد، و2 آخرين من قيادات وكوادر الجماعة بالإسكندرية.