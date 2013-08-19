صفحة الجالية المصرية بالسعودية: المملكة وافقت على الإفراج عن المعتقلين المصريين بشرط الطلب رسميا

ذكرت صفحة الجالية المصرية بالسعودية على موقع التواصل الاجتماعي أن عدد من أبناء الجالية توجهت صباح اليوم إلي الديوان الملكي بالرياض للسؤال عن إمكانية العفو عن المحامي المصري المعتقل أحمد الجيزاوي و جميع المصرين أصحاب الحق العام والبالغ عددهم 1500 مصري بسجون المملكة.

وقد أخبرونا بالديوان إنه ليس هناك أي مانع في العفو الفوري بشرط طلب الجانب المصري ذلك.

وأضافت الجالية في بيان أصدرته علي حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وجدنا طلب مقدم من الجيزاوي يطلب فيه العفو عن المصريين المعتقلين بالمملكة مقدم بتاريخ 5 رمضان ، وطالب الجانب الدبلوماسي المصري بسرعة التحرك لإخلاء سبيل المصريين المعتقلين.