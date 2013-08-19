قناة "الزيتونة" التونسية ترفع "الأصابع الأربع" دعما لـ"رابعة"

كتب : فاطمة النشابي منذ 57 دقيقة

وضعت قناة "الزيتونة" التونسية، شعار "رابعة العدوية" على شاشتها، والذي رفعه رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان، كعلامة النصر، والذي تحول في وقت قصير ملهمًا لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين لجعل أحداث الميدان "رمزية" يلتف حولها المؤيدون للجماعة في مصر والعالم.

كان أنصار الجماعة صنعوا شعارًا "لوجو" يشير إلى الاعتصام بـ"أصابع اليد الأربع"، متفقين على أن تكون خلفيته بـ"اللون الأصفر" دون غيره من الألوان.

جدير بالذكر أن قناة "زيتونة" من القنوات الفضائية التى قدمت بثاً مباشر من اعتصام ميدان "رابعة العدوية".