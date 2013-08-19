مدير أمن المنوفية: لا أتوقع أعمال عنف جراء استشهاد 21 من أبناء المحافظة

قال اللواء سعيد توفيق مدير امن المنوفية إن ماحدث اليوم من استشهاد 25 من أبناء مصر فى رفح حادث مأسأوى بكل ماتحمل من معاني ، لافتا إلى انم صدرت أوامر بإقامة جنازة عسكرية بحضور وزير الداخلية محمد إبراهيم بمطار الماظة يعقبها نقل كل شهيد إلى المقابر الخاصة فى بلدته ، مشيرا إلى أن المنوفية بها 21 شهيدا .

وأضاف توفيق فى تصريحات صحفية، اليوم، الاثنين، – إلى أن هناك تعزيزات مكثفة بـ 8 تشكيلات لقوات أمن مركزي أمام المنشآت الحيوية ديوان عام المحافظة وسجن شبين الكوم العمومي بالاضافة إلى تكثيف الأكمنة على الطريق الزراعي الذي يمر بمدن قويسنا وبركة السبع والطريق الصحراوي الذي يمر بمدينة السادات .

وأشار مدير امن المنوفية انه لا يتوقع حدث اى أعمال عنف بمحافظة المنوفية جراء استشهاد 21 من أبناء المحافظة فى إحداث رفح ، لافتا إلى انه نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد لم تقم المديرية باى أعمال تأمينية لاى من الأحزاب السياسية بما فيهم حزب الحرية والعدالة واقتصر دورها فقط على تأمين المنشات العامة والحيوية وأقسام الشرطة والكنائس ، مؤكدا أن تامين الاخوان يكون نابع من أن يعيشوا فى المجتمع بسلام ويتوقفوا عن أعمال عنف