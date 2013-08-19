أسرة مجند شهيد بالمنوفية: ذهب لاستلام شهادة المعافاة بعد انتهاء خدمته فرجع جثة هامدة

تستعد قرية “السولمية” التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، لإستقبال جثمان الشهيد ابراهيم نصر السيد البروسلى الذى لقى مصرعه فى حادث سيناء .

حيث اتشحت القرية بالسواد بعد نبا استشهاد احد ابنائهم وتفرقت عائلته فى محاولة لاستقبال جثمانه حيث ذهب والده الذى يعمل مدرسا بالتربية والتعليم الى مطار قويسنا انتظارا لوصول الجثمان وجده ذهب الى مطار الماظة .

واكد صبرى البرسلى عم الشهيد ان ابراهيم الحاصل على دبلوم متوسط هو الاخ الاوسط بين اشقائه ذهب منذ يومين الى سيناء لتسليم ادواة جيشة والمخلاء التى كانت بحوزته لاستلام شهادة المعافاة وانهاء خدمته فرجع قتيلا الى اهله .

واضاف ان والد الشهيد ظل على اتصال به منذ سفره وكان يؤكد له سوء حالة الطريق وانه قام بالاتصال به صباح اليوم فرد عليه ضابط بالمستشفى العسكرى ابلغه بوفاة نجله .

واضاف اصدقاء الشهيد انه كان يتمتع بالسمعة الطبية بين ابناء جيله وانه كان فرحا بانهاء خدمته ليبدء عمله وتكوين مستقبله .