' بايرن ميونيخ سينتقم من تشيلسي '

يسعى بايرن ميونيخ للانتقام من تشيلسي حين يلتقي الفريقان في الـ30 من اغسطس على شرف كأس السوبر الأوروبي.

صاحب هذه النظرية هو توماس مولر نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، في تصريحات أبرزها النادي البافاري عبر موقعه الالكتروني اليوم الاثنين.

وقال مولر: "لازلنا نتذكر جيدا كيف خسرنا نهائي دوري أبطال أوروبا في 2012، لا أحد يستطيع نسيان تلك المباراة".

وكان بايرن ميونيخ قد وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2012، ثم خسر أمام تشيلسي في مباراة ماراثونية انتهت بركلات الترجيح لصالح النادي الإنجليزي.

ويلتقي بايرن مع تشيلسي بوصف النادي الألماني هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في حين أن الفريق اللندني هو بطل الدوري الأوروبي.